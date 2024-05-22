Группа «Корни» высказалась о «Новой Фабрике звезд» Группа «Корни»: вместо «Фабрики звезд» нужно придумать что-то другое

Фото: NEWS.ru

Участники поп-рок-группы «Корни» в разговоре с корреспондентом NEWS.ru на Русской музыкальной премии телеканала RU.TV, которая проходит во Дворце Ирины Винер, высказали свое мнение по поводу шоу на ТНТ «Новая Фабрика звезд». Один из музыкантов признался, что смотрел буквально несколько выпусков. Другой отметил, что не смотрел «Фабрику звезд» в 20 лет, не будет и в 40.

Это молодежный проект, пришли маленькие мальчики и девочки, поют там что-то. Мне это было неинтересно. Это не то чтобы вторично, нужно что-то другое, все это уже видели, я не знаю, что-то новое нужно придумать, — заявили участники группы.

Ранее певец и телеведущий Вячеслав Макаров объяснил, почему, на его взгляд, «Новая Фабрика звезд» сегодня не получила такой популярности, как в 2000-х годах. По его мнению, причиной стало обилие музыкального контента как в интернете, так и на ТВ. Артист напомнил, что в то время шоу было единственным источником свежей музыки и новых артистов, поэтому проект получил широкую известность.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко до этого выразил мнение, что «Новая Фабрика звезд» не вызвала никакого ажиотажа у зрителей и скорее была похожа на междусобойчик, где состязались близкие родственники и знакомые членов жюри. Он считает, что шоу не было замечено в информационном поле и не подарило новых имен российской эстраде.