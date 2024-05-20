«Междусобойчик родственников жюри»: продюсер осудил «Новую Фабрику звезд» Продюсер Рудченко: «Новая Фабрика звезд» не вызвала никакого ажиотажа

Фото: Пресс-служба ТНТ

Реалити-шоу «Новая Фабрика звезд»

«Новая Фабрика звезд» не вызвала никакого ажиотажа у зрителей и скорее была похожа на междусобойчик, где состязались близкие родственники и знакомые членов жюри, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, проект не был замечен в информационном поле и не подарил новых имен на российской эстраде.

Ни открытие, ни завершение «Новой Фабрики звезд» не вызвало никакого ажиотажа. Более того, данный проект получился междусобойчиком, где состязались близкие родственники, знакомые членов жюри. Услышать новые имена при несостоявшемся проекте? Это было бы громко сказано. Я считаю, данный проект был не замечен в инфополе и не внес никакую лепту в эстраду нашей страны, — считает Рудченко.

Ранее продюсер Евгений Бабичев заявил, что реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» не подарило ни одного хита. Он подчеркнул, что можно было сделать композицию, которая оказалась бы сейчас в тренде. По мнению Бабичева, ставка музыканта Сергея Шнурова на разудалые мелодии со странными подтекстами и намеками не сработала, поскольку ни одну такую песню не поставят в эфир на радио или телевидение. Продюсер считает, что Сергей Шнуров «подложил всем свинью», так как подобные композиции не будут востребованы в исполнении молодых выпускников «Новой Фабрики звезд».