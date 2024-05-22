Певец Макаров в двух словах объяснил провал «Новой Фабрики звезд» Певец Макаров: «Новая Фабрика звезд» не получила выхлопа из-за обилия контента

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Вячеслав Макаров

Певец и телеведущий Вячеслав Макаров в беседе с корреспондентом NEWS.ru на русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV, которая проходит в Дворце Ирины Винер заявил, что «Новая Фабрика звезд» сегодня не получила такой популярности, как в 2000-х годах, из-за обилия музыкального контента как в интернете, так и на ТВ. Артист напомнил, что в то время шоу было единственным источником свежей музыки и новых артистов, поэтому проект получил широкую известность.

Мне кажется, что сейчас так много музыкального контента, который не только на ТВ, но еще и в интернете. Сейчас зритель очень сегментирован. Если раньше была одна кнопка и ты ее включаешь, и «Фабрика звезд» — единственный источник музыки новой, новых артистов, то сейчас таких проектов много, поэтому немного не такой выхлоп, как хотелось бы ребятам, как это было в 2007, — сказал Макаров.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко выразил мнение, что «Новая Фабрика звезд» не вызвала никакого ажиотажа у зрителей и скорее была похожа на междусобойчик, где состязались близкие родственники и знакомые членов жюри. Он считает, что шоу не было замечено в информационном поле и не подарило новых имен российской эстраде.