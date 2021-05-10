«Грош цена такой победе»: звезда «Бригады» раскритиковал парад 9 мая

https://static.news.ru/photo/a95c76ae-b249-11eb-a353-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актёр Павел Майков раскритиковал парад Победы 9 мая. Ролик с заявлением артиста появился в Telegram-канале «Ыыху Москвы». Звезда сериала «Бригада» заявила, что «грош цена такой победе, потому что победа — это всегда слёзы».

Он заявил, что в этот день всем нужно просто «заткнуться» и «не пукать вверх народными деньгами», не «бряцать оружием», и всем надо подумать о том, что война должна стать хорошим уроком для людей. Артист отметил , что в войне нет романтики. В Instagram-аккаунте Майкова подобного ролика нет.

Актёр не единственный представитель российского шоу-бизнеса, озвучивший подобное мнение. Ксения Собчак накануне заявила, что испытывает странные чувства, когда улицы Москвы перекрываются для подготовки к параду Победы. Журналистка отметила, что для неё День Победы — это «день памяти и скорби», а не демонстрация оружия. Похожего мнения придерживаются телеведущий Дмитрий Шепелев и актёр Дмитрий Назаров.

Ранее сообщалось, что российский телеведущий Владимир Соловьёв уличил Ксению Собчак в том, что она путает День памяти и скорби и День Победы. Последний отмечают 9 мая, а День памяти и скорби — 22 июня, когда началась Великая Отечественная война. В целом дискуссия в студии ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» касалась артистов и людей искусства, которые критикуют Сталина за то, что он «как-то неправильно управлял войсками во время войны».