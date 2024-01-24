Гримерша пожаловалась на харассмент со стороны Шуры из «Би-2»

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Шура «Би-2»

Гримерша, работавшая с «Би-2», намекнула на харассмент со стороны лидеры группы Шуры (Александра Умана). В своем TikTok-аккаунте она опубликовала видео, на котором музыкант делает ей комплименты. В комментариях девушка прояснила, что Шура после концерта предложил ей уединиться. Видео опубликовал Telegram-канал «Неопра, блин!»

Также на одном из роликов видно, как гитарист что-то прошептал девушке на ухо. Прямых обвинений девушка не выдвигала, сам Шура ситуацию не комментировал.

Ранее коллеги актера Никиты Кологривого рассказали, что артист употребляет запрещенные вещества и унижает ассистенток на съемках. Источники СМИ сообщили, что он выбирает себе из персонала «жертву», за которую никто не может заступиться, и «вымещает на ней злость».

Тем временем прокуратура Парижа прекратила расследование по жалобе актрисы Элен Даррас, обвинившей актера Жерара Депардье в домогательствах во время съемок в фильме «Диско» в 2007 году. Известно, что разбирательство по ее случаю вел тот же судья, который рассматривал жалобу от актрисы Шарлот Арну.