Обвинившей Депардье в домогательствах актрисе отказали в прокуратуре Прокуратура Парижа отклонила одну из жалоб на домогательства Депардье

Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

Жерар Депардье

Прокуратура Парижа прекратила расследование по жалобе актрисы Элен Даррас, обвинившей актера Жерара Депардье в домогательствах во время съемок в фильме «Диско» в 2007 году, передает радиостанция RTL. Известно, что разбирательство по ее случаю вел тот же судья, который рассматривал жалобу от актрисы Шарлот Арну.

Даррас дала показания следователям весной прошлого года. Она стала одной из 12 женщин, публично обвинивших француза в сексуализированном насилии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон напомнил общественности страны о презумпции невиновности в ситуации с актером. Французский лидер назвал происходящее вокруг артиста «охотой на ведьм». Он подчеркнул, что официальное расследование еще не закончено и нельзя делать выводы на основании лишь документального фильма. При этом Макрон напомнил, что Депардье сделал французских героев известными по всему миру, и назвал актера «гением» и «гордостью Франции».

На фоне скандала восковую фигуру Депардье убрали из парижского музея Гревен. Его образ использовался в экспозиции с 1981 года. Депардье был одним из примерно 250 международных деятелей культуры, представленных в музее Гревен.