«Гражданство дадут сразу»: названа возможная пенсия Пугачёвой в Израиле Житель Израиля: пенсия Пугачёвой в случае получения гражданства составит $1150

Алла Пугачёва / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсия 73-летней певицы Аллы Пугачёвой в случае её решения эмигрировать и не возвращаться в Россию может составить $1150, рассказал NEWS.ru живущий в Израиле музыкант Майкл Горин. По его мнению, этой суммы Примадонне хватит на то, чтобы «один раз сходить в магазин». Горин высоко оценил шансы Пугачёвой на получение израильского паспорта, поскольку «Галкин по матери, как он говорит, еврей, и Алле как его жене дадут гражданство сразу».

Галкин по матери, как он говорит в интервью, еврей. Алле как его жене дадут гражданство сразу, моментально, — рассказал Майкл Горин.

По словам музыканта, в случае принятия израильского гражданства Алла Пугачёва будет получать в этой стране пенсию в размере $1150.

Пенсия в Израиле 3700 шекелей — это около $1150. По звёздным запросам Примадонны, этого хватит, чтобы один раз сходить в магазин закупиться на неделю, — отметил эмигрант.

Майкл Горин добавил, что жители Израиля, владеющие недвижимостью, раз в два месяца должны платить налог за землю, сумма которого «может превысить размер пенсии». Расходы на оплату воды он назвал также обременительными, поскольку «тут жара каждый день». Ещё $70 в месяц уходит на продление медицинской госстраховки.

Ранее стали известны подробности проживания Аллы Пугачёвой и Максима Галкина с детьми в Израиле, куда звёздная семья уехала вскоре после начала спецоперации РФ на Украине. По информации СМИ, Примадонна поселилась на роскошной вилле площадью 650 квадратных метров в небольшом городке Кесарии, где проживают пять тысяч человек.

Ходили слухи, что вилла находится в собственности у певицы, но она категорически опровергла это утверждение. По данным СМИ, аренда жилья обходится артистке и её семье в 1 млн рублей в месяц.