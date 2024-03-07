«Говорил, что нравится»: названа причина срыва Пугачевой на Михайлова Профайлер Давыдов: Пугачева сорвалась на Михайлова, так как считала его «своим»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Профайлер Денис Давыдов предположил в беседе с NEWS.ru, что певица Алла Пугачева оскорбила коллегу по цеху Стаса Михайлова, так как могла считать его «своим человеком». Он не исключил, что слова музыканта об уехавших из РФ артистах, которые «приползут обратно», Примадонна могла принять на свой счет.

Михайлов говорит для всех: «нельзя Родину обзывать и быть неблагодарной свиньёй. В самые тяжёлые моменты жизни, всё равно бежим к маме плакаться, зная, что она любит своё дитя любым. Пугачёва принимает на свой счёт и подтекст такой: когда мы с тобой вместе сидели в компаниях, ты говорил, что тебе тоже не всё нравится. А теперь ради денег обманываешь зрителя и друзей, — добавил Давыдов.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Журавлев предложил признать народную артистку СССР Аллу Пугачеву иностранным агентом. По его словам, таким образом, певица не сможет больше получать деньги из России. Так Журавлев оценил заявление Примадонны, в котором она выразила мысль, что «нормальные люди» не вернутся в Россию. Депутат в ответ на это сказал, что нормальные люди как раз живут в РФ в сложный для страны период.

С подобной инициативой выступили активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и глава организации Виталий Бородин. Они обратились к Генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать уехавшую из России певицу иноагентом.