«Гниду» из «Кадетства» заставят выплачивать детям алименты

https://static.news.ru/photo/70e20efa-bd27-11ea-8f29-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Емельянов Фото: Кирилл Емельянов/vk.com

Бывшая жена актёра Кирилла Емельяненко, известного по роли Гниды в сериале «Кадеты», добилась через суд алиментов на детей.

У бывших супругов растут два общих ребёнка — 9 и 6 лет. Артист утверждал, что помогает детям, но ему не дают с ними общаться. По словам экс-жены Екатерины Директоренко, денег от актёра она не получала, поэтому была вынуждена обратиться в суд.

Теперь Емельяненко придётся выплачивать по 17 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, сообщает Telegram-канал Mash.

В марте Кирилл Емельянов был задержан полицией за драку с фельдшером скорой помощи. Медиков вызвала подруга актёра. По её словам, Емельянов пришёл со съёмок пьяный и отключился. Когда врачи пытались привести актера в чувство, он набросился на фельдшеров с кулаками. В результате один из медицинских работников получил травму и написал заявление в полицию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Черёмушкинский суд Москвы увеличил размер алиментов на содержание ребёнка, которые экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов должен платить бывшей супруге Оксане. По словам адвоката первой жены спортсмена Сергея Жорина, встречный иск был удовлетворён частично. Футболист обязан платить 1/4 от всех видов доходов плюс 104 тысячи рублей дополнительно. Так, если Тарасов зарабатывает 10 млн рублей в месяц, то он должен отдавать на содержание ребёнка 2,5 млн рублей плюс более 100 тысяч рублей, писал NEWS.ru.