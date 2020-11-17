Гарик Харламов напомнил о «дне рождения» коронавируса

https://static.news.ru/photo/1b868644-28bf-11eb-8a4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Комик Гарик Харламов опубликовал посвящённый коронавирусу пост в Instagram.

Шоумен выложил увеличенное изображение SARS-CoV-2 с текстом, напоминающим, что 17 ноября 2019 года 55-летний житель китайской провинции Хубэй заразился коронавирусной инфекцией от летучей мыши.

Так себе годовщинка конечно. Но уже год прошёл. Прям во всех смыслах новый год, — прокомментировал публикацию Харламов.

Первоначально считалось, что первые случаи COVID-19 у людей были выявлены в декабре 2019 года. В марте 2020 года газета South China Morning Post выпустила материал со ссылкой на данные правительства Китая, в котором датой первого подтверждённого заражения называлось 17 ноября.

В России 17 ноября 2020 года зафиксирован антирекорд по смертности от коронавирусной инфекции. За сутки от COVID-19 скончались 442 человека, писал NEWS.ru. Общее число жертв болезни выросло до 33 931. Всего с начала пандемии в РФ зафиксировано 1 971 013 заболевших. 1 475 904 человека уже вылечились.