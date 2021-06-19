Галкин насмешил фанатов, похвалив Орбакайте в образе Жириновского

Максим Галкин развеселил поклонников, перевоплотившись во Владимира Жириновского и похвалив «падчерицу» Кристину Орбакайте. Забавный видеоролик опубликован на странице певицы.
Орбакайте поздравляет Галкина с юбилеем и напоминает зрителям о его таланте пародиста.
С днём рождения дорогой, Макс! Ты можешь перевоплотиться и рассмешить весь мир и женщину, которая поёт! Пусть всё будет лучше всех! — обращается к мужу матери дочь Пугачёвой.
Артист не смог остаться в стороне и тут же «перевоплотился» во Владимира Жириновского. На кадрах юморист одет в клетчатую рубашку, пиджак, красный галстук. Его лицо искусно загримировано под политика.
https://news.ru/show-business/maksim-galkin-pokazal-kak-semya-pozdravila-ego-s-yubileem/
Молодец, хорошо выступила! Наконец-то песню нормальную выбрала, молодец! Такая и к народу близкая, и аристократичная. Молодец, дочь! — говорит Галкин в образе лидера ЛДПР.
На этом сценка не заканчивается: пародист отмечает «патриотичный» айфон Орбакайте, обклеенный матрёшками.
Так что, я теперь меняю отчество? Я теперь Владимировна? — смеётся в ответ артистка.
Видео собрало множество положительных комментариев. Поклонники от души поздравили пародиста с 45-летием.
Как сообщалось ранее, 18 июня российский артист эстрады, шоумен Максим Галкин отметил юбилей — ему исполнилось 45 лет. В своём Instagram пародист продолжает принимать приятные слова от звёзд, а семья — дети и супруга Алла Пугачёва — уже порадовала трогательным поздравлением.