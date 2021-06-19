Галкин насмешил фанатов, похвалив Орбакайте в образе Жириновского

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анжела Абраменко NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Яна Рудковская в очередной раз похвалилась роскошью, показав украшенный дизайнерами сад к крестинам младшего сына Арсения. Состоится таинство 19 июня, вечеринка по этому поводу пройдёт в доме звёздных супругов, рассказала продюсер в своём микроблоге.

Сыну Рудковской и Евгения Плющенко уже девятый месяц, готовиться к крещению ребёнка светская львица начала заранее. В итоге приусадебная территория превратилась в настоящую сказку. В естественной зелени просторного сада и...