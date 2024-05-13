Гагарина раскрыла виновника прекращения сотрудничества с Меладзе Гагарина: сотрудничество с Меладзе прекратилось из-за Брежневой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина

Российская исполнительница Полина Гагарина в интервью с Надеждой Стрелец на ее YouTube-канале приоткрыла завесу тайны на разрыв сотрудничества с продюсером Константином Меладзе в 2014 году. По ее словам, инициатором такого решения стала его бывшая супруга, певица Вера Брежнева.

Было тяжело. Я уже все поняла, когда он мне позвонил и сказал, что нам нужно встретиться, — вспомнила артистка.

При этом Гагарина не стала лезть глубже и узнавать истинные мотивы Брежневой, которыми она мотивировалась. Однако исполнительница призналась, что не смогла найти общий язык с экс-солисткой группы «ВИА Гра».

Мы с ней никогда не дружили. Никогда не общались. Как-то не сложилось. Я, мне кажется, могу дипломатично и хорошо общаться, могу найти общий язык. Это часть моей профессии. <...> Но там — нет, — подчеркнула Гагарина.

Певица искренне сожалела разрыву плодотворного сотрудничества с Меладзе, итогом которого стали такие хиты, как современная аранжировка «Кукушки» и «Спектакль окончен». Как уточнила артистка, она еще месяц «ревела» после этой новости.

Ранее Гагарина рассказала, что не комментировала развод с Дмитрием Исхаковым из-за дочери. По словам знаменитости, она хотела оставаться для наследницы хорошим примером. Первое время певица настаивала, чтобы ее супруг и ребенок сопровождали ее на всех гастролях, однако сейчас бы так не сделала.