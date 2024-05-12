Гагарина объяснила, почему не говорила о разводе в публичном поле Гагарина призналась, что не комментировала развод с мужем из-за дочери

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина в интервью с Надеждой Стрелец на ее YouTube-канале призналась, что не комментировала развод с Дмитрием Исхаковым из-за дочери. По словам знаменитости, она хотела оставаться для наследницы хорошим примером. Артистка также призналась, что первое время настаивала, чтобы ее супруг и ребенок сопровождали ее на всех гастролях, однако сейчас она бы так не сделала.

Тогда были такие какие-то обстоятельства. Сейчас бы я так не сделала никогда. Есть у каждого выбор: смотря как захотеть, смотря как себя поставить и почувствовать, — призналась Гагарина.

Певица не стала говорить о причинах развода, однако добавила, что супруг не хотел ее отпускать. К настоящему моменту они поддерживают дружеские отношения. По словам Гагариной, бывший муж часто остается с дочерью во время ее гастролей.

Ранее сообщалось, что актер Павел Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, который удовлетворил иск его бывшей жены Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание двоих детей, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. Он посчитал вердикт инстанции незаконным и необоснованным.