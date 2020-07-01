Фотограф Пугачёвой показал редкий архивный снимок «Иванушки» Сорина

https://static.news.ru/photo/a79c4ec2-bc1b-11ea-9ddc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Фотограф Аллы Пугачёвой Роман Родин опубликовал редкий архивный кадр с репетиции «Иванушек» с Игорем Сориным в составе. Дело происходит на «Мосфильме» в 1997 году, певцы в образе работяг, тогда они записывали композицию «Москва моя» с Софией Ротару.

На фото — самый первый состав группы: Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Игорь Сорин. Молодые люди совершенно непохожи на себя нынешних, исключая Сорина, погибшего в 1998 году.

«Иванушки» с Сориным. Этот снимок я сделал на «Мосфильме»! Как давно это было, — подписал снимок Родин.

На смену Игорю Сорину, за жизнь которого врачи боролись несколько дней, пришёл Олег Яковлев. Он тоже уже ушёл из жизни, его, по уверениям коллег, сгубило пьянство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что супруга участника музыкальной группы «Иванушки International» Кирилла Андреева Лолита рассказала о трудных периодах жизни певца. По её словам, в коллективе в определённый момент начались серьёзные проблемы с алкоголем.