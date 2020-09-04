Киркоров перешёл на производство носков

Музыкант Филипп Киркоров начал торговать носками со своим фирменным принтом. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.
Носочки с надписью «Цвет настроения синий» и другими цитатами из песен Киркорова уже можно приобрести набором из 10 пар. Он обойдётся в 3690 рублей.
Как
Как писал NEWS.ru, пользователи Сети неоднозначно восприняли информацию о том, что певец Филипп Киркоров приобрёл кроссовки Air Jordan, которые перекупщики в Москве продают за один миллион рублей.
Всего было выпущено 15 тысяч экземпляров Air Jordan, из них треть сразу досталась постоянным клиентам Dior. Оставшиеся пары на старте продаж стоили порядка $2 тысяч (140 тысяч рублей), но сейчас перекупщики продают кроссовки за $15 тысяч долларов (1 миллион рублей). Киркоров специально прилетел в Москву, чтобы забрать долгожданную обновку.
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