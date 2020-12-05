Фанаты спутали Орбакайте с Пугачёвой на новом фото дочери Примадонны

https://static.news.ru/photo/2670a742-3738-11eb-be1c-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фанаты спутали Кристину Орбакайте со звёздной матерью на новом фото дочери Примадонны. Певица позирует в бледно-голубом костюме и с начёсанными на лицо волосами — причёской Пугачёвой а-ля 80-е.

Именно причёска дочери артистки смутила её поклонников, которые не просто увидели сходство Орбакайте со знаменитой матерью, а так и написали: «мама номер два».

На съёмки в прекрасном настроении, — подписала фото Кристина.

Поклонники сошлись во мнении, что с возрастом Пугачёва становится похожей на дочь, а не наоборот. Особенно это стало заметно после того, как Примадонна сбросила несколько килограммов. «Вы здесь просто копия Аллы!», «С мамой как близняшки», пишут в комментариях пользователи.

Раньше, до серии пластических операций артисток, Кристину было невозможно спутать с матерью — настолько непохожи были Примадонна и её наследница. Сейчас они стали просто копиями друг друга, в сходстве с Примадонной старшую сестру не может даже «переплюнуть» семилетняя Лиза Галкина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что младшая дочь певицы Аллы Пугачёвой и шоумена Максима Галкина Лиза похвасталась новой причёской. Она предстала перед поклонниками звёздной семьи с роскошными белокурыми кудряшками, струящимися по плечам.