«Это смешно»: Збруев ответил на обвинения в отсутствии патриотизма Артист Збруев объяснил свои слова о том, что у него «не осталось любви» к РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Збруев

Народный артист РСФСР Александр Збруев прокомментировал в беседе с NEWS.ru свою фразу о том, что он не понимает слово «патриот» и что у него «не осталось любви» к России. По его словам, он сказал это более 20 лет назад, и добавил, что очень любит свой город Москву.

Это смешно, во-первых, я сказал это не 20 лет назад, а даже больше. И дело в том, что я абсолютно городской житель, очень люблю Москву. Я — Арбат, арбатский житель. Родился в доме Грауэрмана, там ходила моя мать, мой отец, мои голуби, мои пацаны, друзья. Как еще я могу относиться? Конечно, я люблю Москву. И если вдруг надолго уезжаю, то очень по ней скучаю, — сказал Збруев.

Артист отметил, что время летит очень быстро и за этим просто нельзя успеть заметить все перемены. По его мнению, это самое трагическое, что есть в жизни.

Обсуждают эту фразу и обсуждают, чего только не обсуждают. Прицепились к какой-то фразе. И прицепились ли вообще? Были актеры, которые говорили о своей жизни через книги, например Саша Ширвиндт или Лева Дуров. И тогда всем все было понятно. Если бы у меня была такая возможность, я бы рассказал свою биографию. Но я, честно говоря, совсем незамаранный человек, так что мне стыдиться нечего, — отметил артист.

По его мнению, людям, в частности журналистам, опасно что-то говорить, потому что «каждый находит в словах что-то для себя». Збруев добавил, что он просто продолжает работать в своем театре, который также очень любит.

Ранее в беседе с MK.RU в апреле 2003 года Збруев говорил, что не знает, что значит "быть патриотом", само понятие «патриотизм», по его мнению, является ложным, а люди иногда просто прикрываются этим словом. Он добавил тогда, что Россия «так часто предавала, что у него и любви к ней просто не осталось».