«Это просто проект»: экс-продюсер Лепса высказался о SHAMAN Продюсер Кобылянский: SHAMAN для меня — просто проект

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Композитор, музыкант и бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский заявил в интервью NEWS.ru, что певец SHAMAN для него — просто проект. По его словам, он не воспринимает молодого артиста как личность.

У меня к нему неоднозначное отношение. Я не воспринимаю, во-первых, его как личность, это просто проект для меня. Но неважно. Если я с человеком оказываюсь на одной сцене, то кодекс профессиональной этики обязывает — я его поприветствую и буду поддерживать. Единственным человеком, который протянул ему руку, был Гриша Лепс. Подошел, похлопал по плечу по-товарищески, — сообщил Кобылянский.

По его мнению, для некоторых представителей российского шоу-бизнеса любой новичок, который пытается встать на их уровень, — это целая трагедия. Кобылянский добавил, что не знает, зависть это или нет.

Все состоявшиеся люди, обеспечены, чего завидовать? — резюмировал он.

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что появившаяся в Сети информация о том, что трек певца SHAMAN «Живой» посвящен оппозиционеру Алексею Навальному, является отработанным пиар-ходом команды исполнителя. Он предположил в беседе с NEWS.ru, что это было сделано с целью привлечения внимания к артисту и его новой песне.

Версию о том, что новый клип «Живой» посвящен Навальному, высказал блогер Александр Штефанов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он отметил, что песня была презентована в годовщину ареста оппозиционера по возвращении в Москву. Навальный прилетел в столицу 17 января 2021 года. Он был арестован судом на следующий день. Клип SHAMAN вышел 18 января 2024 года.