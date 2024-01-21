«Подогреть интерес»: продюсер об отсылках к Навальному в новой песне SHAMAN Рудченко: инфоповод об отсылках к Навальному в песне SHAMAN — пиар-ход

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Появившаяся в Сети информация о том, что трек певца SHAMAN «Живой» посвящен оппозиционеру Алексею Навальному, является отработанным пиар-ходом команды исполнителя, считает музыкальный критик Павел Рудченко. В беседе с NEWS.ru он отметил, что это было сделано с целью привлечения внимания к артисту и его новой песне.

У SHAMAN большая, профессиональная команда пиарщиков, и в целом менеджмента. Поэтому я сомневаюсь, что инфоповод о песне, якобы посвященной Навальному был бы ими не отработан. В связи с чем можно предположить, что это действительно сделано с целью привлечения большего внимания к артисту и его новому треку, — подчеркнул Рудченко.

По словам эксперта, SHAMAN позиционирует себя как патриот, поэтому он не стал бы на самом деле посвящать песни антигероям и оппозиционерам. Рудченко считает, что данный инфоповод это лишь попытка подогреть интерес общественности.

Это был бы необдуманный поступок. На провокацию тоже не похоже. Полагаю, что это действительно определенный акцент, чтобы подогреть интерес публики, — заключил пролюсер.

Версию о том, что новый клип «Живой» посвящен Навальному, высказал блогер Александр Штефанов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Штефанов указал, что песня была презентована в годовщину ареста оппозиционера по возвращении в Москву: Навальный прилетел в Москву 17 января 2021 года, он был арестован судом на следующий день, клип вышел 18 января 2024 года.

Также блогер обратил внимание на название трека — «Живой» (оппозиционер вернулся в Москву, восстановившись после предполагаемого отравления в августе 2020 года). Отсылку он усмотрел и в строчке «С победой вернулся домой» — Навальный вернулся из Берлина рейсом DP 936 авиакомпании «Победа».