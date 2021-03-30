«Это фуфло»: Пригожин ответил на вопрос о закрытии шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/6e44ade2-915c-11eb-905e-96000091f725_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: prigozhin_iosif/instagram.com

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слухи о возможном закрытии шоу «Маска» после скандала из-за слитого в Сеть списка участников. По его словам, утечка сведений о личностях артистов не имеет никакого отношения в организаторам шоу.

Начнём с того, что обнародованный список участников — это фуфло. Я абсолютно в этом убеждён. Говорю вам, как считаю на самом деле. Фуфло! Если кто-то думает, что угадал кого-то, то глубоко заблуждается, — отметил он в интервью ФАН.

Он раскритиковал предположения о том, что список участников был слит специально, чтобы увеличить рейтинги шоу. По его словам, программу создаёт профессиональная продакш-группа, которая не занимается подобными интригами. У создателей шоу нет нужды привлекать внимание к передаче, поскольку она и так пользуется огромным успехом, заключил Пригожин.

Знаете, что такое успешный проект? Это когда вокруг него много слухов, — подытожил продюсер.

Ранее NEWS.ru писал, что зрители шоу «Маска» объявили настоящую войну спойлерам, сливающим в Сеть результаты голосования и имена героев. Вбросы то и дело появляются в соцсетях, что крайне раздражает поклонников телепроекта. Выяснилось, что об уходе Марины Кравец, бывшей в маске Солнца, «доброжелатели» сообщили ещё неделю назад. Однако на тот момент поклонники шоу не обратили на это особого внимания, посчитав за фейк.