«Эта песня спасла меня»: Носорог растрогал Киркорова на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/01502dc2-34f7-11eb-88f7-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В новом выпуске шоу «Маска» Носорогу удалось растрогать жюри. Певец Филипп Киркоров признался, что не смог остаться равнодушным. Его тронула песня, которую исполнил этот персонаж.

Носорог исполнил песню «Мы так нелепо разошлись». Эту композицию высоко оценили жюри и зрители. Они отметили, что она посвящена любви и глубоким эмоциональным переживаниям, которые встречаются в жизни каждого.

Эта песня спасла меня, — признался Киркоров.

Член жюри напомнил, что слова и музыку к этой песни написал Игорь Крутой совместно с ним.

Выпуск шоу «Маска» 18 апреля отличался от предыдущих — в нём приняли участие сразу два приглашённых гостя — Султан и Слоник. Султан открывал шоу и после выступления снял маску — под ней оказался Бедрос Киркоров. А вот второй персонаж удивил жюри и зрителей.

Слоник вышел на сцену ближе к концу выпуска и исполнил песню «Плачу на техно». Александр Ревва предположил, что Слоник — это Глюкоза, и оказался прав.