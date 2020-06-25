Эмин показал фото подросшей приёмной дочери

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Предприниматель и музыкант Эмин Агаларов, который просто без ума от своей приёмной дочки Амины поделился с подписчиками в Instagram снимком шестилетней наследницы.

В подписи к кадру, на котором малышка улыбается и смело смотрит в объектив, её папа написал: «Девушки бесценны».

Аудитория сразу же восхитилась красотой Амины и признала, что Эмин очень хороший отец, который успевает уделять внимание всем своим четверым детям — Али, Микаилу, Амине и Афине.

Амину удочерила бывшая жена Эмина дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева, Лейла. При этом произошло это уже после того, как она развелась с музыкантом. Однако Эмин считает Амину своей дочерью и вместе с Лейлой воспитывает малышку и всячески ей помогает.

Недавно Агаларов развёлся со своей второй женой — моделью Алёной Гавриловой, в браке с которой он прожил меньше двух лет. Модель подарила Эмину дочь Афину, которой сейчас полтора года.

Как писал NEWS.ru, ранее Эмин опубликовал фото с Трампом в честь дня рождения главы США.