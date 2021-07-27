Малышева призналась, что очарована югом США

Российская телеведущая и врач Елена Малышева провела для подписчиков в социальной сети Instagram экскурсию по своему дому, расположенному, по сообщениям СМИ, в пригороде Нью-Йорка. Также она объяснила, почему очарована югом США, где провела с мужем две недели.

Супружеская чета выбрала для путешествия Южную Каролину.

Юг Америки — это действительно удивительные места. <...> Это старая, настоящая, провинциальная Америка. Америка, которая трудится каждый день. В которой остались настоящие ценности. Одним словом, здесь живут трудовые люди. Живут скромно. Живут с огромной любовью к природе, которая здесь просто прекрасна. Они любят и берегут её. Здесь живут, не отгораживаясь друг от друга заборами, — отметила Малышева в комментарии к посту.

Телеведущая добавила, что жители южных штатов далеки от политики, в отличие от соотечественников из мегаполисов, до сих пор читают книги, «и в это тоже трудно поверить». Малышева подчеркнула, что недалеко расположен город Саванна (штат Джорджия), откуда родом Кэти Скарлетт О’Хара — главная героиня романа «Унесённые ветром» американской писательницы Маргарет Митчелл.

В апреле 2020-го в СМИ появилась информация о том, что Малышева владеет роскошным домом в пригороде Нью-Йорка, его стоимость составляет $6,5 млн. Особняк площадью 1100 квадратных метров находится на берегу реки Гудзон. В нём 21 комната. Вся жилплощадь отделана в стиле барокко. На первом этаже находятся большая гостиная и столовая.

Ранее Малышева рассказала об успехах одного из внуков — Артура. Мальчик живёт вместе с родителями в Америке, там Малышева традиционно проводит летний отпуск. На днях ведущая отправилась с внуком за покупками в супермаркет и опубликовала видеоотчёт об этом в Instagram.