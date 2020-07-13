Элджея и Моргенштерна остановили сотрудники ДПС за нарушение ПДД

https://static.news.ru/photo/0b26e9a0-c533-11ea-8f08-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/sayonaraboy

Сотрудники правоохранительных органов Москвы остановили реперов Элджея и Моргенштерна. Исполнители ехали на крыше автомобиля, что является нарушением ПДД.

Таким образом артисты праздновали «День кадиллака», который придумали сами. Они опубликовали на своих страницах в Instagram видео, на котором они находятся на крыше двигающейся машины. В поездке их сопровождали охранники.

Реперы направлялись к Пресненской набережной возле комплекса «Москва Сити», где была назначена вечеринка. Полицейские остановили их машину в пути.

Артисты снимали на видео весь процесс общения с силовиками и даже сфотографировались у служебного автомобиля. Затем они доехали до места, где устроили танцы с музыкой из колонок. Мероприятие охраняли полицейские.

Как писал NEWS.ru, клип Cadillac на совместную песню рэперов Моргенштерна и Элджея собрал полмиллиона просмотров за первые десять минут после публикации. Видео во время премьеры в прямом эфире одновременно смотрели 200 тысяч человек.