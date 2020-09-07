Эксперт: призыв помиловать Ефремова от Охлобыстина — это давление на суд

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Судебного решения по делу Михаила Ефремова ещё не вынесено, однако коллега обвиняемого Иван Охлобыстин уже призывает помиловать актёра. Член комиссии по помилованию Санкт-Петербурга Алексей Козырев считает, что этот призыв является попыткой оказать давление на суд.

В беседе с телеканалом «360» эксперт напомнил , что президент согласно Конституции имеет право помиловать любого осуждённого. Однако это может произойти только после вступления приговора в силу.

Президент может принять решение освободить осужденного от дальнейшего отбывания наказания. Хотя такое случается крайне редко, скажу честно. При этом чаще всего он освобождает от наказания значимые для политики или международных отношений фигуры. Кроме того, он может смягчить наказание или освободить от судимости. А так чтобы взять и помиловать — если такое случится с Ефремовым, то он будет чуть ли не первым, — отметил Козырев.

Эксперт добавил, что прошение о помиловании пишется на имя главы государства от лица осуждённого. Иногда это может сделать другой человек, но только в исключительных случаях.

В целом же ни мама, ни папа, ни жена, ни дети не могут написать. Поэтому заявление Охлобыстина — это скорее давление на суд — подчеркнул Козырев.

Эксперт уточнил, что призыв помиловать Ефремова, опубликованный в соцсети, не имеет никакой юридической силы.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя Сергея Захарова госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков.

Прокурор попросила приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно. Помимо связанного с лишением свободы наказания она попросила суд частично удовлетворить иск старшего сына погибшего Сергея Захарова — 500 тысяч вместо 7,3 млн — и полностью иск других родственников в 1 рубль.

Сам Ефремов, со слов его адвоката Эльмана Пашаева, уверен, что его ждёт большой срок, писал NEWS.ru.