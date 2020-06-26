Экс-возлюбленный Волочковой потребовал 30 млн рублей за причинённый ущерб

https://static.news.ru/photo/5be5a9e0-b7c7-11ea-a343-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Тверской бизнесмен Влад Фоменко подал в суд на балерину Анастасию Волочкову. Мужчина называет себя бывшим любовником артистки и требует выплаты 30 млн рублей за причинённый ущерб.

Фоменко утверждает, что был использован Волочковой «в целях неосновательного обогащения». Артистка купила дом в 2014 году и якобы попросила бизнесмена найти для проведения ремонта бригаду строителей. Знакомые мужчины провели в доме ремонт и выставили балерине счёт в 30 млн рублей, но Волочкова отказалась платить.

Бизнесмен утверждает, что артистка сначала пообещала оплатить работу строителей, а когда они закончили работу выгнала их с объекта. Мужчина подчеркнул, что в тот момент балерина была пьяна.

После этого мужчине пришлось самому выплачивать деньги строителям, чтобы против него не возбудили уголовные дела. Кроме того, Волочкова отвергла его. Бизнесмен признался, что его жизнь пошла под откос: три года он провёл в тюрьме по делу о мошенничестве. Когда он вышел из заключения, то решил добиться справедливости, но Волочкова отказалась от встречи с бизнесменом, назвав его сумасшедшим, утверждает мужчина.

Из меня сделали посмешище, я не могу устроиться на работу и нахожусь в состоянии затяжной депрессии, — заявил Фоменко журналистам KP.RU.

По его словам, Волочкова нанесла ему серьёзное оскорбление. Мужчина даже готов пройти психиатрическую экспертизу, чтобы доказать трезвость своего ума.

NEWS.ru писал, что балерина пожаловалась на своего бывшего любовника Игоря Вдовина, которые задолжал ей $3 млн. Артистка призналась, что мужчина её фактически ограбил.