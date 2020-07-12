Экс-супругу Аршавина не узнали после пластики носа и губ

https://static.news.ru/photo/1a5c93b6-c416-11ea-909c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина удивила поклонников пластической операцией. Фото «нового» лица она выложила в Instagram. По оценке её фолловеров, девушка увеличила губы и скорректировала форму носа. На снимке она загадочно улыбается, глядя в камеру.

«Алиса, чем вас так не устраивал прежний нос?», «Вас не узнать после операции», «Такой красивый нос испортили», — оставили подписчики своё мнение в комментариях.

Нашлись и поклонники изменившейся внешности экс-супруги футболиста.

«Ох ты, бомба!», «Красоточка», «Очень мило», — поддерживают они её в комментариях.

Через несколько часов Казьмина удалила пост. Однако позже снова его восстановила. «Вернулась», — написала она.

Казьмина и Аршавин поженились в 2016 году, в браке родилась дочь Есения. В августе 2018 года пара развелась. При этом вместе они были шесть лет. До этого Аршавин жил с Юлией Барановской, от которой у него трое детей. Футболист ушёл от неё к Казьминой, когда Барановская была беременна третьим ребёнком.

Ранее NEWS.ru писал, что футболист Андрей Аршавин обратился в один из судов Санкт-Петербурга с иском на уменьшение выплат по алиментам на своих троих детей от телеведущей Юлии Барановской. На пике карьеры футболист платил им по 5 млн рублей в месяц, потом по 300 тыс. на каждого ребёнка, сейчас эта сумма стала для него неподъёмной.