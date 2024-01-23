Экс-продюсер Лепса рассказал, куда пропал Валерий Леонтьев Продюсер Кобылянский: Валерий Леонтьев сейчас «отсиживается» в США

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Валерий Леонтьев

Певец Валерий Леонтьев сейчас проживает в США, где давно приобрел недвижимость, рассказал в интервью NEWS.ru бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский. Он отметил, что артист решил вести себя очень осторожно в текущих политических обстоятельствах и никак не комментировать любые события.

Валерий Яковлевич в Америке. У него там давным-давно недвижимость. Он, будучи человеком осторожным, вероятно, посчитал, что в этой ситуации может себе позволить отсидеться в тихой гавани «действительно тихо». При этом никого не оскорблять, не задевать и дать возможность прийти к осознанному решению внутри себя, — сказал Кобылянский.

Ранее директор исполнителя Борис Чигирев назвал недостоверной информацию о том, что артист эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. Он отметил, что исполнитель не планирует выступать с юбилейным концертом в РФ в 2024 году. Директор артиста подчеркнул, что супруга Леонтьева давно проживает в США. По его словам, исполнитель регулярно навещает жену.

В январе появилась информация, что Леонтьев вышел на сцену на закрытой вечеринке в Дубае. Это было первое его выступление за последние два года. 75-летний исполнитель появился перед публикой в узких кожаных брюках. Артист пел вживую.