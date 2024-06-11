Экс-мужа Ивлеевой проверяют на пропаганду наркотиков Новосибирская полиция проверяет песни рэпера Элджея на пропаганду наркотиков

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Элджей (Алексей Узенюк)

Полиция Новосибирска проверяет российского рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) и бывшего мужа блогера Насти Ивлеевой на пропаганду наркотиков после жалобы активистов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Ивана Квасницкого. По данным агентства, местные общественники выразили опасение предстоящему выступлению исполнителя на музыкальном фестивале «Черника Music Fest». По их мнению, артист в своих песнях пропагандирует употребление запрещенных веществ, что могут увидеть и услышать дети.

В обращении по факту организации проведения концерта на площадке «Парк арена» исполнителем под псевдонимом Элджей усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ. О результатах проведенной проверки и принятом решении вы будете уведомлены дополнительно исполнителем, — говорится в официальном ответе общественникам УМВД России по Новосибирску.

Ранее члены «Русской общины» потребовали запретить концерт Элджея и еще нескольких российских артистов в Новосибирске. Активисты нашли в песнях пропаганду употребления наркотиков.

В свою очередь юрист Илья Русяев предположил, что Элджею может грозить до 15 лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в песнях. По его словам, существует вероятность возбуждения уголовного дела по статье 230 УК РФ. Кроме того, юрист уточнил, что если в текстах исполнителя усмотрят признаки пропаганды противоправного поведения и причинения вреда здоровью несовершеннолетних, то правоохранители могут запретить концерты рэпера.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.