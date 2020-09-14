Екатерина Варнава перестала скрывать своего нового возлюбленного

https://static.news.ru/photo/16d594f2-f623-11e9-b5c7-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Варнава Фото: kativarnava/instagram.com

Юмористка Екатерина Варнава и режиссёр Александр Молочников вместе появились на красной дорожке «Кинотавра». Таким образом звёзды подтвердили слухи о романе.

Новый возлюбленный звезды Comedy Woman младше своей девушки на семь лет. Ранее Варнава в интервью Ксении Собчак призналась, что нашла свою любовь. Тогда она не стала раскрывать имя молодого человека, но намекнула, что он связан с искусством.

Сейчас молодые люди не скрывают друг друга. Актёр выкладывает в строис Instagram видео, на которых присутствует его новая девушка. Судя по ним, 35-летняя Варнава старается поддержать режиссёра во время премьеры его фильма «Скажи ей».

О личной жизни Молочникова практически ничего не известно. Актёр её тщательно скрывает. Недавно он принял участие в шоу «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия 1».

Ранее NEWS.ru писал, что Варнава считает юмор лучшим оружием против хамства, негатива и зависти в соцсетях. Она призналась, что ей проще написать в ответ фельетон, чем тратить время на блокировку хейтеров. Звезда рассказала, что чаще всего в соцсетях её спрашивают о носе, «зачем постоянно кривляться» и «не пора ли рожать».