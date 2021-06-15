Джигурда назвал истинный мотив Губерниева, пригласившего Бузову

https://static.news.ru/photo/79aaf74e-cddf-11eb-acc5-96000091f725_660.jpg Никита Джигурда Фото: dzhigurda12/vk.com

Артист Никита Джигурда в беседе с NEWS.ru назвал истинный мотив спортивного комментатора телеканала «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева, пригласившего в эфир певицу Ольгу Бузову. Кинорежиссёр заявил, что телеведущий планировал унижение экс-ведущей проекта «Дом-2» и именно для этого и пригласил её.

То, что позволил себе Дмитрий Губерниев — это не иначе как злобство и мужской шовинизм, это хамство в эфире. И я убеждён, что он сознательно приглашал Ольгу для того, чтобы унизить её. И его вопросы по поводу тренеров и прочего — это некрасивая история. Ольга правильно ему ответила, и я думаю, что все, кто понимают, как Оленька Бузова впахивает и какой она трудоголик, [её поддержат], — сказал Джигурда.

Он считает, что Губерниев хотел за счёт своей выходки блеснуть интеллектом. Однако, по словам Джигурды, «интеллект интеллекту рознь», а, когда это всё ещё и направлено на унижение женщин, то это очень некрасиво. Артист также передал Ольге слова поддержки.

Я ещё три года назад, когда мы познакомились на программе, сказал девочке: «Не обращай ни на кого внимания, ни на каких хейтеров. Ты богиня! Ты красавица и ты умеешь трудиться». Я видел, как Оленька проходила этот профессиональный путь ещё 15, 20 лет назад. Я ей желаю не расстраиваться так сильно. Она умница и докажет всем ещё не раз, что она круче и Губерниева, и других мужчин, которые опускаются до неуважительного отношения к актрисе, — заключил он.

Ранее Джигурда на своей странице в Instagram поддержал телеведущую после её выступления на сцене МХАТа имени Горького. Артист уверен, что певица сделала очень правильный выбор, и назвал исполнительницу «богиней» и «символом сегодняшнего времени».