Джиган стал весить больше центнера после лечения в клинике

https://static.news.ru/photo/6a669748-c976-11ea-81a5-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Джиган пожаловался, что набрал в клинике лишний вес, и показал расплывшиеся формы. Рэпер весит 110 кг, сейчас вместо Мальдив он режет волны в водном парке Москвы.

В парке Джиган резвился вместе с Тимати. И если Юнусов показал настоящий класс, то располневшему Джигану пришлось нелегко. Ему было крайне тяжело балансировать на доске для сёрфинга с весом больше центнера.

На видео, которое музыкант обнародовал у себя в блоге, он едва держится на борде, а потом и вовсе сваливается с него.

instagram.com/iamgeegun

В реабилитационной клинике в США рэпер побывал после того, как несколько раз показался на публике в неадекватном состоянии. Из-за этого музыкант чуть не развёлся с женой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что время, проведённое в реабилитационном центре, пошло на пользу рэперу Джигану. Жена передумала с ним разводиться, и теперь музыкант делает всё, чтобы загладить вину перед своей семьёй.