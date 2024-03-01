Джиган раскрыл секрет своего похудения Джиган рассказал о своем похудении при помощи тренировок и питания

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рэпер Джиган на мероприятии «Проводы зимы: Super x VK» поделился секретом своего похудения при помощи упорных тренировок и питания, передает корреспондент NEWS.ru с места событий. Успешно сбросить лишний вес удалось исключительно своими силами, без помощи врачей, уточнил он.

Похудение музыкант никак не связал с каким-либо стрессом. По словам артиста, в период, когда эмоциональное напряжение было выше нормы, он наоборот набрал лишние килограммы.

Был стресс, а сейчас пресс, — поэтично отметил Джиган.

Кроме этого, рэпер полностью отказался от распития лимонадов. Этот напиток, как подчеркнул музыкант, в его жизни запрещен, так как в нем много сахара.

Ранее Джиган и Оксана Самойлова поделились успехами дочери Ариэлы, которая захотела в будущем начать музыкальную карьеру. По их словам, девочка уже интересуется пением и ходит на занятия по вокалу, а сам артист через пару лет планирует написать для нее песню.

До этого артист подвергся критике подписчиков после поста, в котором он поддержал Израиль в конфликте с Палестиной. Некоторые поклонники пожелали музыканту и его семье пережить «ужасы, которые испытывают палестинцы», а также призвали всех мусульман отписаться от его аккаунта.