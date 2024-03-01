Джиган пообещал написать песню для средней дочери Джиган пообещал через два года написать песню для дочери Ариэли

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Джиган и Оксана Самойлова поделились успехами дочери Ариэли в кулуарах мероприятия «Проводы зимы: Super x VK». По их словам, девочка уже интересуется пением, и Джиган через пару лет планирует написать для нее песню, передает корреспондент NEWS.RU.

Она уже ходит на вокал. Говорит, я тоже буду петь, я тоже пою, — рассказала Самойлова.

Ранее Самойлова впервые призналась, что после рождения четвертого ребенка в США супруг принимал вещества, «воздействующие на подсознание», и делал «страшные вещи». Она также рассказала, что ей пришлось накачивать мужа транквилизаторами, чтобы «привести в чувство», а после этих событий ей и детям понадобилось прибегнуть к помощи психолога, чтобы восстановить душевное равновесие.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Джиган и Оксана Самойлова снизили стоимость своего особняка в поселке Шато-Соверен на Новой Риге до 155 млн рублей. По данным канала, знаменитая пара хочет продать коттедж побыстрее, несмотря на то что рэпер до сих пор не выплатил ипотеку за него; особняк, выставленный на продажу, облицован натуральным камнем, внутри есть гостиная с камином, столовая, кинотеатр, тренажерный зал, хаммам и четыре спальни, а на придомовой территории выстроен гостевой дом.