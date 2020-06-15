Джиган и Самойлова помирились и отказались разводиться

https://static.news.ru/photo/32760492-aef8-11ea-98ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и его супруга Оксана Самойлова не явились на заседание Головинского районного суда Москвы, на котором должно было рассматриваться дело об их разводе.

Как передаёт издание StarHit, Самойлова забрала своё заявление, так как супруги смогли уладить свои разногласия и помириться. Адвокат девушки отказался раскрывать подробности примирения и предложил интересующимся узнавать про воссоединение пары у них самих. Юрист констатировал, что дело о разводе прекращено.

Отношения пары обострились в феврале после рождения четвёртого ребёнка. СМИ сообщали о том, что Джиган употребляет наркотики, рэпер опосредованно подтвердил эту информацию, отправившись на лечение в реабилитационную клинику в Майами. В мае Джиган публично попросил прощения у жены, признался, что был не лучшим мужем, и пообещал исправиться. В июне пара появилась на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, передавал NEWS.ru.