Джиган и Самойлова помирились и отказались разводиться

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и его супруга Оксана Самойлова не явились на заседание Головинского районного суда Москвы, на котором должно было рассматриваться дело об их разводе.
Как
Отношения пары обострились в феврале после рождения четвёртого ребёнка. СМИ сообщали о том, что Джиган употребляет наркотики, рэпер опосредованно подтвердил эту информацию, отправившись на лечение в реабилитационную клинику в Майами. В мае Джиган публично попросил прощения у жены, признался, что был не лучшим мужем, и пообещал исправиться. В июне пара появилась на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, передавал NEWS.ru.
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