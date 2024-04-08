Джеки Чан рассказал, зачем постарел в одночасье Джеки Чан состарил внешность для подготовки к новой роли

Фото: Ju Huanzong, via www.imago-images.de/Global Look Press

Джеки Чан

Китайский и американский актер Джеки Чан объяснил свой постаревший внешний вид необходимостью вжиться в образ героя для съемок в новом фильме. Он написал в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что нет необходимости беспокоиться о его здоровье.

Не так давно многие мои друзья увидели в интернете свежие фото со мной, и они все забеспокоились о моем здоровье. Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать всем: не беспокойтесь! Это просто внешность героя в моем последнем кино. <...> Моя роль требует от меня белых волос, белой бороды и старого вида, — рассказал актер.

Чан добавил, что ему всегда нравилось пробовать новое в работе. Поэтому он с удовольствием выполняет сложные трюки или меняет внешность для съемок.

7 апреля гонконгскому актеру и каскадеру Джеки Чану исполнилось 70 лет. По словам артиста, его здоровье в полном порядке, он не переживает по поводу своего возраста. Размышляя о своей 62-летней карьере в сфере развлечений, Чан добавил, что ему повезло до сих пор сниматься в фильмах.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил NEWS.ru, что Джеки Чан всегда пытался противопоставить себя Брюсу Ли и в конечном счете раскрылся как комедийный актер. По его словам, он умеет шутить с серьезным выражением лица. Шнейдеров напомнил, что шутки в трилогии «Час пик» строятся вокруг непонимания персонажа Джеки Чана американского юмора, и над этим очень смешно издеваются авторы фильма.