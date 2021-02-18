«Друзья хотят веселья»: Джигурда назначил дату второй свадьбы с Анисиной

https://static.news.ru/photo/207b79ce-71fe-11eb-8415-96000091f725_660.jpg Никита Джигурда и Марина Анисина Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

59-летний актёр Никита Джигурда сообщил, что воссоединение с бывшей супругой 45-летней Мариной Анисиной пройдёт 22 февраля. На эту дата назначена повторная свадьба звёзд. Пара планировала провести бракосочетание раньше, но в планы вмешалась пандемия коронавирусной инфекции.

Актёр хотел устроить торжество 23 февраля, как и в 2008 году, когда впервые сочетался с Анисиной узами брака. Сотрудники Грибоедовского ЗАГСа предложили ему повторно сыграть свадьбу в день 60-летия учреждения. Звездная пара подала заявление и начала рассылать приглашения друзьям.

Я ей 14 лет назад сказал, что она моя последняя женщина на этой планете. На этот раз хотели тихую свадьбу, только для самых близких. Но друзья хотят веселья: накрывают поляну. Так что всё как положено: будет белое платье и не одно. Чтобы не говорили хейтеры, я люблю эту женщину и всегда любил. Бывали ссоры, скандалы, но такая любовь живучая: она всё побеждает, — рассказал звезда фильма «Любить по-русски» журналистам KP.RU.

Артист признался, что дети не смогут посетить торжественное мероприятие. У дочери Эвы-Влады возникли проблемы с паспортом. Но они обязательно приедут из Франции к родителям в марте, на 60-летний юбилей Джигурды.

Как писал NEWS.ru, ранее Никита Джигурда рассказал, что в 2015 году «разыгрывал» развод с Анисиной, чтобы заработать как можно больше денег на участии в различных шоу. В итоге на двоих с супругой он получил около $60 тысяч.