Дробыш одержал победу в суде над Самбурской

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Виктор Дробыш

Российский композитор Виктор Дробыш выиграл суд против артистки Настасьи Самбурской. Московский городской суд принял сторону продюсера, было принято решение о взыскании с певицы убытков, которые были потрачены на ее раскрутку.

Мосгорсуд отменил решение Савеловского суда и принял новое решение о взыскании с Анастасии Самбурской (Тереховой) убытков в мою пользу. Было очень важно доказать, что мои обязательства и обязательства компании были добросовестно исполнены, — написал продюсер в своих социальных сетях.

Также он отметил, что это является важным событием, ведь нельзя просто так «послать» продюсера.

И самое важное, мы доказали, что нельзя «послать» продюсера, не желая ничего платить, это незаконно, — добавил Дробыш.

Разногласия между композитором и Самбурской начались еще в 2020 году, когда она захотела стать певицей и объявила, что Дробыш не выполняет свои обязательства. Мужчина же ответил, что артистка стала отказываться от работы. Известно, что они успели записать несколько совместных песен.

Ранее стало известно, что Дробыш, который является продюсером певицы Наргиз, рассказал о ее местонахождении. Он заявил, что исполнительница находится в Узбекистане, также композитор подчеркнул, что больше ничего не знает.