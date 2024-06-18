Дочь Венсана Касселя показала архивное фото с отцом

Фото: Ivanka Voisin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Венсан Кассель

Дочь французского актера Венсана Касселя показала поклонникам архивное фото с отцом. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) 14-летняя Леони разместила снимок в Международный день отца, подписав его эмодзи в виде сердца.

Леони появилась на свет в браке артиста с актрисой Моникой Беллуччи. Также в союзе родилась Дева, которой сейчас 19 лет. Супруги состояли в браке почти 14 лет, и в 2013 году развелись без скандалов и публичных заявлений.

Также в День отца теннисистка Анна Курникова с соцсети поздравила своего супруга, певца Энрике Иглесиаса. Спортсменка опубликовала несколько фото, на которых запечатлены ее муж с тремя их детьми — Николасом, Люси и Мэри. Курникова очень редко делится снимками, и в этот раз ни на одной из фотографий ее нет.

Ранее Анна Заворотнюк посвятила новый трогательный пост, посвященный матери — покойной актрисе Анастасии Заворотнюк. Также она опубликовала архивные кадры с актрисой. Она написала, что та навсегда будет занимать самое главное место в ее сердце. Заворотнюк умерла 30 мая на 54-м году жизни. На протяжении нескольких лет она боролась с раком мозга. За актрисой ухаживали ее близкие, в том числе мать и супруг Петр Чернышев.