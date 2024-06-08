Анна Заворотнюк посвятила новый пост матери и показала архивные фото

Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Анна Заворотнюк посвятила новый трогательный пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена), посвященный матери, покойной актрисе Анастасии Заворотнюк, и опубликовала архивные кадры с актрисой. Она написала, что та навсегда будет занимать самое главное место в ее сердце.

Веди меня своей рукой через всю мою жизнь, я в свою очередь обещаю тебе быть счастливой и никогда не сдаваться, — сказано в посте.

Ранее члены семьи покойной актрисы опровергли слухи о том, что звезда доживала свои дни в хосписе. Они поблагодарили врачей и обслуживающий персонал одной из клиник, где лечилась артистка. По словам близких, за время болезни актрисы гардеробщицы, повара и врачи стали «их семьей». Родственники Заворотнюк также поблагодарили всех медиков клиники и особенно нейрохирурга, который прооперировал актрису.

Семья Заворотнюк также поблагодарила всех, кто поддерживал ее, помогал, молился и верил. Публикация появилась на девятый день после смерти звезды «Моей прекрасной няни». Близкие актрисы отметили, что тоже верили в чудо вместе с поклонниками.