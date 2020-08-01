Дочь Сергея Бодрова вышла замуж

https://static.news.ru/photo/2ea08c62-d409-11ea-93b8-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бодрова и Сергей Быстров Фото: olya.bodrova.33/facebook.com

22-летняя актриса Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова — младшего, вышла замуж. Её супругом стал коллега девушки, 30-летний актёр Театра им. Маяковского и «Самого доброго театра» Сергей Быстров.

Молодожёны расписались в Москве и отпраздновали событие на теплоходе. На мероприятие были приглашены только близкие и коллеги. Среди гостей была замечена актриса Полина Агуреева, а роль тамады исполняла мать невесты Светлана Бодрова, передаёт «Экспресс газета».

Быстров сыграл небольшое количество ролей, и все они не были главными.

Бодрова с золотой медалью окончила школу, а в 2020 году выпустилась с актёрско-режиссёрского факультета ГИТИСа. Она играла в фильмах «Калашников» и «Карамора», а также вела церемонию закрытия международного кинофестиваля «Зеркало» (президентом мероприятия является её дедушка, Сергей Бодров — старший).

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