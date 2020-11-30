Дочь Легкоступовой рассказала о странной посмертной записке матери

https://static.news.ru/photo/281a2e44-3371-11eb-b0b1-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Валентина Легкоступова оставила после себя странную записку, которую следователи нашли в квартире певицы. Послание было спрятано на кухне за холодильником, в нём певица передавала свою квартиру и «все блага, ей причитающиеся», некоему «новому владельцу».

Кто подразумевался под «новым владельцем», дочь артистки Анетта Бриль не знает, но подозревает, что речь идёт о последнем муже матери Юрии Фирсове. В записке говорилось о том, что «всех благ» лишаются и родственники певицы, а новому владельцу квартиры предписывалось обращаться с жилищем так же хорошо, как и бывшие хозяева, раскрыла детали послания девушке в программе «Док-Ток» на Первом канале .

Яхтсмена интересовала только денежная сторона отношений, уверена Анетта Бриль. Недаром он старался познакомиться не только с Легкоступовой, к которой у него якобы разом вспыхнули нежные чувства после короткой переписке в интернете. Объектами яхтсмена были и другие звёзды шоу-бизнеса, которых он приглашал на свою регату, чтобы прославиться и заработать денег.

К тому же первым делом после смерти жены вдовец собрал рюкзак, в который сложил все драгоценности и деньги, бывшие в квартире певицы. Сейчас он любым путём старается попасть в квартиру артистки.

Он маниакально пытается попасть в эту квартиру, чтобы забрать «свои вещи», — подтвердил слова дочери певицы адвокат Сергей Жорин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Валентины Легкоступовой в последний раз видела мать в заторможенном состоянии и синяках. Анетта Бриль рассказала, во что превратилась её мать спустя 40 дней после свадьбы с яхтсменом Фирсовым.