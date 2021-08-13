Дочь Легкоступовой показала редкие фото в годовщину смерти певицы

Дочь советской и российской певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль показала редкие архивные кадры в годовщину смерти матери. 14 августа она опубликовала клип на песню «Мама» в cвоём Instagram. Ролик также доступен на YouTube-канале Вадима Антонова. Девушка раскрыла кадры, сделанные в разные годы жизни матери.

Она подчеркнула, что композиция посвящается всем мамам.

Ровно год прошёл с того момента, как наша семья пережила страшную, невосполнимую утрату. Утрату, боль от которой не утихнет никогда. Сегодня я нахожусь в Феодосии. Рядом с бабушкой. Сегодня вся наша семья тут. Сегодня днём мы поплывём на катере на то самое место. Место, где навсегда осталась наша мамочка, — подчеркнула Бриль на своей странице в Instagram.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа прошлого года, прожив в законном браке с яхтсменом Юрием Фирсовым всего 40 дней. Дочь артистки обвинила в причастности к смерти матери её последнего мужа.

Накануне дочь Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль опровергла домыслы о том, что её мать до встречи с Фирсовым жила на грани нищеты. Наоборот, артистка имела миллионные накопления, которые таинственным образом растаяли после встречи певицы с яхтсменом Юрием Фирсовым.

Ранее Следственный комитет в Москве отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Валентины Легкоступовой. Следствие пришло к выводу, что певица погибла в результате несчастного случая.