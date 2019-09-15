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Ольга, дочь телеведущей Ларисы Гузеевой, рассказала, почему в передаче «Давай поженимся» гости начинают вести себя неадекватно.

По её словам, на съёмки приходят обычные люди, которые удивляются собственному появлению на федеральном телевидении, передаёт PeopleTalk .

Она отметила, что ведущей тяжело работать в таком режиме. При этом Гузеева «пропускает всё это через себя», зачастую даёт свой номер телефона героям программы.

Когда говорят: «Гузеева — деревенщина, хамка», я думаю: «А что, она что, должна себя вести как королева Елизавета? Над Елизаветой не стоит столько камер!» — подчеркнула Ольга.

Дочь добавила, что её мать имеет право грубо отвечать в социальных сетях и умеет красиво использовать бранную лексику.

Ранее News.ru писал, что Гузеева переживает из-за пагубного пристрастия своей 18-летней дочери Ольги Бухаровой. Девушка не стесняется курить прямо при маме. Актриса опубликовала в соцсети фотографии с дочкой в Италии. На кадрах видно, что она держит в руках зажжённую сигарету.