Ольга, дочь телеведущей Ларисы Гузеевой, рассказала, почему в передаче «Давай поженимся» гости начинают вести себя неадекватно.

По её словам, на съёмки приходят обычные люди, которые удивляются собственному появлению на федеральном телевидении, передаёт PeopleTalk.

Она отметила, что ведущей тяжело работать в таком режиме. При этом Гузеева «пропускает всё это через себя», зачастую даёт свой номер телефона героям программы.

Когда говорят: «Гузеева — деревенщина, хамка», я думаю: «А что, она что, должна себя вести как королева Елизавета? Над Елизаветой не стоит столько камер!» — подчеркнула Ольга.

Дочь добавила, что её мать имеет право грубо отвечать в социальных сетях и умеет красиво использовать бранную лексику.

Ранее News.ru писал, что Гузеева переживает из-за пагубного пристрастия своей 18-летней дочери Ольги Бухаровой. Девушка не стесняется курить прямо при маме. Актриса опубликовала в соцсети фотографии с дочкой в Италии. На кадрах видно, что она держит в руках зажжённую сигарету.

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