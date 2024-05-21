Дочь Эминема вышла замуж и показала кадры с торжества Рэпер Эминем выдал дочь замуж и станцевал с ней на свадьбе

Фото: Социальные сети

Хейли Джейд Скотт

Дочь американского рэпера Эминема Хейли Джейд Скотт в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что на минувших выходных вышла замуж за Эвана Макклинтока. Девушка опубликовала трогательные снимки с торжества, на которых она танцует с отцом. Рэпер пришел на свадьбу 28-летней дочери в смокинге.

На этой неделе проснулась женой. Было пролито так много счастливых слез, было много смеха и улыбок, и везде чувствовалась любовь. Мы с Эваном очень благодарны семье и друзьям, которые приехали, чтобы поддержать нас и стать частью новой главы в нашей жизни в качестве жены и мужа, — написала Хейли.

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