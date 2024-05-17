«Героиня Татлера»: Елизавета Янковская выходит замуж

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Лиза Янковская

Telegram-канал «Героиня Татлера» сообщает, что внучка Олега Янковского и дочь Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры актриса Елизавета Янковская выходит замуж. По информации канала, избранником 29-летней актрисы стал ее партнер по фильму «Фрау» 39-летний лидер группы OQJAV и актер Вадик Королев.

Как стало известно каналу, именно на съемках этой картины между молодыми людьми вспыхнули чувства. В свою очередь KP.RU уточняет, что сейчас пара находится в Париже. Источники издания утверждают, что артисты планируют обустроить свой быт во французской столице.

По информации СМИ, Янковская несколько лет встречалась с актером Александром Палем. Молодые люди публично о своем романе не говорили, но выкладывали совместные кадры в соцсети. Осенью 2017 года подобные фото они удалили, а в окружении пары сообщили, что влюбленные решили «взять паузу».

В 2018-м стало известно, что у Янковской отношения с Данилой Ипполитовым — начинающим кинопродюсером, футболистом и искусствоведом, сыном Авдотьи Смирновой и искусствоведа Аркадия Ипполитова. Этот роман продлился недолго, после чего актриса вновь сошлась с Палем.

6 марта в старейшем кинотеатре Москвы «Художественный» прошла светская премьера фильма Любови Мульменко «Фрау». В центре сюжета молодой человек со странностями Иван, роль которого исполнил актер Вадим Королев. Главный герой работает в магазине «Охотник и рыболов», живет в старомодной бабушкиной квартире и называет всех женщин «фрау».