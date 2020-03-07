https://static.news.ru/photo/957fe5e4-6092-11ea-87ca-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.

По её словам, она пытается найти опору в жизни, чтобы справиться со всеми трудностями. При этом она опровергла смерть матери.

Я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье, — написала девушка в своём Instagram.

В свою очередь подписчики Анны Заворотнюк пожелали её матери скорейшего выздоровления.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» страдает от онкологического заболевания. Информация об ухудшении здоровья появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Семья актрисы информацию о состоянии её здоровья не комментирует.

Как ранее писал NEWS.ru, сын Заворотнюк Майкл Стрюков впервые побывал у матери в клинике.