Директор Конкина назвала главную причину раздувания слухов о семье актёра

https://static.news.ru/photo/15e19a96-13fa-11eb-86a4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Конкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Концертный директор Конкина Елена Переслени читает, что главная причина появления слухов о семье актёра и ней самой кроется в намерении отвести внимание от главной темы. Речь идёт о гибели дочери актёра Софии, которая утонула в бассейне.

Владимир Конкин настаивает на криминальной составляющей в гибели дочери. И как только он заявил о том, что Софию могли убить, появилось огромное количество самых грязных слухов, которые затронули даже постороннего для семьи человека — концертного директора, считает Переслени.

Меня так препарировали, словно я в морге или на партсобрании советских времён, — пожаловалась соратниц Конкина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале .

На вопрос ведущего, кому выгодно распространение этих слухов, Переслени заметила, что в следующем году Конкин отмечает юбилей, он много выступает, играет в спектаклях, проводит творческие встречи и в общем-то полон сил. Возможно, кому-то не нравится, что актёр всё ещё популярен и продолжает зарабатывать своим талантом.

И вот, чтобы человека сломить, не дать ему полностью реализовать себя и распускаются эти слухи, — предположила концертный директор актёра.

Другой причиной может быть наследие или наследство, согласилась Переслени с предположением ведущего Дмитрия Борисова.

Но я к этому никакого отношения не имею. Я не видела ни одного документа, не подписывала ни одну доверенность, вообще не касалась этой темы. Потому что Владимир Алексеевич сам знает, что и чего у него есть, сколько у него детей и внуков и давно, я думаю, решил, что и кому достанется, — твёрдо заявила соратница актёра.

В любом случае, уверена Переслени, подробности её личной жизни — сколько детей она родила или нет, кого и где оставила, не имеют никакого отношения к вопросу, на который все они хотят знать ответ: от чего погибла София Конкина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скандалы вокруг звёздного семейства Владимира Конкина набирают обороты с новой силой. Как только актёр заявил, что видит в истории с гибелью дочери в бассейне криминал, поползли слухи о его романе с собственным директором Еленой Переслени и её «плохом» отношении к детям актёра.