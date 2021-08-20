Дибров отреагировал на слухи о гонораре Меньшикова словами про воров

Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров отреагировал в разговоре с NEWS.ru на слухи о гонораре артиста Олега Меньшикова за один выход на сцену театра Ермоловой в 103 тысячи рублей. Шоумен отметил, что «завистники» критикуют в прессе, например, актёров за их доходы, так как о «настоящих ворах» в СМИ говорить опасно — «можно по балде получить».

Завистник кого угодно, только не себя любимого, хотел бы поставить под удар. Если он за справедливость, то пусть бы и выступал против всех воров на свете. Кто, заметьте, присваивает себе деньги, ничего не создавая вокруг себя, а только присасываясь к госзаказам? К счастью, в стране ведётся решительная борьба с коррупцией, о чём лишний раз говорил президент [России Владимир Путин], к счастью, сажают этих воров. Трудная эта борьба, но она ведётся. Так почему они здесь молчат? Опасно — можно подхватить по балде. А вот Олега Евгеньевича — давайте — можно покритиковать, — подчеркнул Дибров.

Журналист добавил, что относится к Меньшикову с большим уважением и ему очень нравится исполнение артистом роли Чацкого в спектакле «Горе от ума» по одноимённой пьесе Александра Грибоедова.

Я видел Меньшикова в роли Чацкого. Я люблю смотреть «Горе от ума», кто бы его не поставил. Я видел Мишу Ефремова в роли Чацкого. Это был чудесный Чацкий, фантастический был Чацкий. И Меньшиков — будь здоров — два с половиной часа на сцене. Я получил удовольствие от его Чацкого, — заявил Дибров.

Ведущий также объяснил в разговоре с NEWS.ru большие гонорары телеведущих и актёров. В качестве примера он вспомнил историю возведения дворца и парка Норлибунка в столице Тибета Лхасе. Комплекс строился, по словам шоумена, 80 лет на высоте пять тысяч метров, где «просто воздуха нет». Собеседник добавил, что заработок в «актёрском и публичном деле» лучше измерять сообразно тому, какому числу миллионов русских людей этот человек принёс кураж в их повседневную работу. Если многим, то надо и платить хорошо.

Ранее попавшая под сокращение актриса театра Ермоловой Елена Бурханова-Калинина раскрыла гонорар своего экс-художественного руководителя Олега Меньшикова. Артистка заявила, что Меньшиков получает 103 тысяч рублей за один спектакль. При этом в качестве сравнения она привела гонорар худрука театра Et Cetera Александра Калягина, который за одно выступление на сцене получает 60 тысяч рублей. Возмущение актрисы усиливается тем, что, по её словам, она, как и многие другие артисты, получает за выход на сцену 10% от оклада, то есть две тысячи рублей (месячный оклад Бурхановой-Калининой — 25 тысяч рублей).