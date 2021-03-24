Драпеко получила ответ на критику певицы Manizha

https://static.news.ru/photo/5ad72db8-8cb4-11eb-84fb-96000091f725_660.jpg Елена Драпеко Фото: duma.gov.ru

Российская певица Manizha, которой предстоит участие в конкурсе «Евровидение-2021» от РФ, готовится к выступлению и не обращает внимание на критику, заявила пресс-секретарь исполнительницы Майя Серикова, комментируя слова об артистке первого зампредседателя думского комитета по культуре Елены Драпеко.

Парламентарий сочла, что Manizha не должна выходить на сцену шоу под флагом РФ.

Ничего мы не намерены делать, кроме того что пожелать всем здоровья, как говорит наш президент. Мы желаем всем здоровья, хорошего настроения, и это самое главное, — цитирует представителя Manizha телеканал «Москва 24».

Она добавила, что главная задача коллектива — «максимально достойно представить на конкурсе всю страну». Выбор песни и её исполнительницы вызвал скандал в Сети. Ругаются россияне и иностранцы. Композиция в исполнении уроженки Таджикистана заняла первое место в трендах видеохостинга. Иностранцы в комментариях к песне высоко оценили талант певицы и саму композицию, но россиянам выбор девушки в качестве представительницы РФ на Евровидении не понравился.

Конкурс, который станет уже 65-м по счёту, состоится в Роттердаме с 18 по 22 мая. Национальный отбор участника проводил Первый канал. По его итогам на смотр конкурса поедет певица таджикского происхождения Manizha. Песня, которой она собирается покорить зрителей, называется «Русская женщина».

Ранее NEWS.ru сообщал, что конкурсант на музыкальный конкурс «Евровидение-2021» от Грузии Торнике Кипиани нецензурно выругался в адрес критиков. Начался сбор подписей под петиции за снятия его с соревнования. Кроме того, он пообещал изнасиловать матерей всех, кому не понравилась его песня.